Делаю свекольный салат с кучей витаминов «Прощай, живот!» — вкусный способ есть больше овощей и худеть

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно и при этом заботиться о фигуре. Сладкая свекла, мягкий чернослив и хрустящие орехи создают идеальное сочетание, от которого сложно оторваться.

Он получается не только полезным, но и очень насыщенным по вкусу. Легкая заправка делает его нежным, а чеснок добавляет пикантности. Отличный вариант как для ужина, так и для перекуса без чувства тяжести.

Ингредиенты: свекла — 1-2 крупные, чернослив — 100 г, грецкие орехи — 50 г, чеснок — 1 зубчик, соль — 1/2 ч. л., йогурт без добавок — 100 г (или по вкусу), пучок свежей зелени.

Свеклу отваривают до мягкости в подсоленной воде, затем остужают, очищают и натирают на крупной терке. Орехи мелко рубят ножом, чернослив промывают, обсушивают и нарезают (или оставляют целым — по вкусу).

Чеснок измельчают или пропускают через пресс. В глубокой миске соединяют свеклу, орехи и чернослив, добавляют чеснок, соль и заправляют йогуртом. Все тщательно перемешивают, дают салату настояться около часа, чтобы он пропитался. Перед подачей посыпают свежей зеленью — так он становится еще ароматнее и аппетитнее.

Ранее мы делились рецептом быстрого морковного торта. Мягкий и сочный, он полюбится всем.