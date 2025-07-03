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03 июля 2025 в 11:34

Даже стыдно, что на эту вкуснятину трачу 5 минут, — самый ленивый завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется легкий, но сытный завтрак? Этот творожный блинчик с начинкой — отличное решение! Готовится за считаные минуты, а вкус точно удивит. Отлично подходит тем, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • творог — 70 г;
  • овсянка — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • твердый сыр — для начинки.

Приготовление:

  1. Размять яйца, творог и овсянку вилкой до однородности.
  2. Посолить, выложить массу на разогретую сковороду.
  3. Обжарить с одной стороны до румяной корочки.
  4. Смазать верх тертым сыром и аккуратно сложить пополам.
  5. Прогреть еще 1 минуту — сыр расплавится, и блинчик станет нежным.

Такой завтрак насыщает, не перегружает и отлично сочетается с чаем или кофе. Просто, быстро и вкусно!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

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яйца
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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