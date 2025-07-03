Даже стыдно, что на эту вкуснятину трачу 5 минут, — самый ленивый завтрак

Даже стыдно, что на эту вкуснятину трачу 5 минут, — самый ленивый завтрак

Хочется легкий, но сытный завтрак? Этот творожный блинчик с начинкой — отличное решение! Готовится за считаные минуты, а вкус точно удивит. Отлично подходит тем, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

творог — 70 г;

овсянка — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

твердый сыр — для начинки.

Приготовление:

Размять яйца, творог и овсянку вилкой до однородности. Посолить, выложить массу на разогретую сковороду. Обжарить с одной стороны до румяной корочки. Смазать верх тертым сыром и аккуратно сложить пополам. Прогреть еще 1 минуту — сыр расплавится, и блинчик станет нежным.

Такой завтрак насыщает, не перегружает и отлично сочетается с чаем или кофе. Просто, быстро и вкусно!

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