Яйцо в лунке при посадке: правда о старинном способе и его пользе

Секреты урожайного огорода нередко передаются из поколения в поколение. Один из самых обсуждаемых методов — закопать яйцо при посадке рассады или картофеля. Одни считают это глупостью, другие — рабочим приёмом.

Главный аргумент сторонников в том, что яйцо постепенно разлагается в почве и обогащает её кальцием и другими элементами. Однако процесс идёт медленно, поэтому эффект скорее долгосрочный, чем быстрый.

Особая ценность — в скорлупе. Она снижает кислотность почвы и служит источником кальция для томатов, перцев и других культур. При этом сырое яйцо в земле может привлечь вредителей: муравьёв, грызунов или насекомых, способных повредить корни и плоды. Чтобы снизить риски, огородники советуют использовать только измельчённую скорлупу или варёное яйцо.

Современные агрономы отмечают: для стабильного результата лучше применять комплексные удобрения с точно сбалансированным составом. Они действуют быстрее и безопаснее. Альтернативой остаются компост и перегной — классические органические подкормки, которые улучшают структуру почвы и насыщают её микроэлементами.

Таким образом, яйцо в лунке — скорее народный приём, эффективность которого зависит от типа почвы и климата. Он может дать результат, но гораздо надёжнее сочетать традиционные методы с современными агротехническими практиками.

Этот способ напоминает о том, насколько важны органические вещества в почве и насколько разнообразными могут быть пути к богатому урожаю.

