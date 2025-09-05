Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:12

Яйцо в лунке при посадке: правда о старинном способе и его пользе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секреты урожайного огорода нередко передаются из поколения в поколение. Один из самых обсуждаемых методов — закопать яйцо при посадке рассады или картофеля. Одни считают это глупостью, другие — рабочим приёмом.

Главный аргумент сторонников в том, что яйцо постепенно разлагается в почве и обогащает её кальцием и другими элементами. Однако процесс идёт медленно, поэтому эффект скорее долгосрочный, чем быстрый.

Особая ценность — в скорлупе. Она снижает кислотность почвы и служит источником кальция для томатов, перцев и других культур. При этом сырое яйцо в земле может привлечь вредителей: муравьёв, грызунов или насекомых, способных повредить корни и плоды. Чтобы снизить риски, огородники советуют использовать только измельчённую скорлупу или варёное яйцо.

Современные агрономы отмечают: для стабильного результата лучше применять комплексные удобрения с точно сбалансированным составом. Они действуют быстрее и безопаснее. Альтернативой остаются компост и перегной — классические органические подкормки, которые улучшают структуру почвы и насыщают её микроэлементами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, яйцо в лунке — скорее народный приём, эффективность которого зависит от типа почвы и климата. Он может дать результат, но гораздо надёжнее сочетать традиционные методы с современными агротехническими практиками.

Этот способ напоминает о том, насколько важны органические вещества в почве и насколько разнообразными могут быть пути к богатому урожаю.

Внезапное похолодание в конце лета или начале осени представляет серьезную угрозу для теплолюбивых огурцов. Особенно чувствительны к низким температурам их корни, которые могут пострадать уже при +5–7 °C. Чтобы помочь растениям пережить стресс, эффективна подкормка калием из древесной золы.

советы
яйца
огороды
рассады
Валерия Мартынович
В. Мартынович
