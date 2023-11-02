Дане Милохину пришла еще одна повестка в военкомат Mash: Дане Милохину прислали повестку в военкомат по адресу TikTok-хауса

Фото: Dmitry Rogulin/Global Look Press

Даня Милохин

Тиктокеру Дане Милохину пришла очередная повестка, на этот раз по месту последней регистрации, с требованием явиться в военкомат в подмосковном Красногорске, пишет Telegram-канал Mash. В настоящее время 21-летний потенциальный призывник находится в Дубае.

Блогер ранее проживал на территории TikTok-хауса, расположенного в Московской области. По данным Mash, в марте 2022 года его оттуда выгнали за нарушение правил, а именно — съемки в сторонних проектах.

Предыдущий раз Милохину отправляли повестку по адресу его прописки в городе Анапа. Тогда отец молодого человека сообщил, что его сын за границей и отказался принимать документ под роспись. Милохин рассказал, что испугался после прочтения информации о том, что военкомат Анапы объявил его в розыск. Он также отметил, что для новости было выбрано его удачное фото. После этого блогер опубликовал фото из машины во время передвижения по улицам Дубая.

Тиктокер ранее подвергался критике из-за того, что во время стрима киевского коллеги Артура Бабича спел гимн Украины. Бабич попросил его сделать это, поскольку ранее во время саундчека Милохин исполнял гимн России. По поводу СВО Милохин никогда публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.

Блогер также заявил, что не хочет быть популярным только в России, как певец Егор Крид, а мечтает, чтобы его знали мировые знаменитости, такие как Канье Уэст, Тревис Скотт и Конор Макгрегор. По его словам, через два года он намерен стать «убийцей» в боях MMA, а для начала профессиональных поединков ему нужно потренироваться «три-четыре месяца».