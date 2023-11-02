«Не хочу Россию»: Милохин заявил о желании стать мировой звездой Милохин сообщил, что не хочет быть Егором Кридом, «которого знают только в СНГ»

Фото: Dmitry Rogulin/Global Look Press

Даня Милохин

21-летний тиктокер Даня Милохин в интервью в интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор» заявил, что не хочет быть популярным только в России, как Егор Крид. По словам блогера, он мечтает о том, чтобы его знали мировые знаменитости, такие, как Канье Уэст, Тревис Скотт и Конор Макгрегор. Милохин отметил, что через два года намерен стать «убийцей» в боях MMA, для начала профессиональных поединков ему нужно потренироваться «три-четыре месяца».

Я хочу мировой уровень, я не хочу Россию. Я не хочу быть Егором Кридом, которого знают только в СНГ. Он большой артист, у него много денег, но это не Канье Уэст или Макгрегор какой-нибудь. Это мировые звезды, которые даже не знают о существовании Егора Крида, а мне хочется, чтобы они знали о моем существовании. Мне сложно сидеть в России, будучи популярным лет 7-8 и все, — заявил Милохин.

Также Милохин отметил, что в последнее время растерял былую популярность, но верит, что после боев у него прибавится зрителей. По словам блогера, сейчас ему приходится больше работать и больше думать, чтобы остаться известным.

Сейчас я больше развиваюсь, чем в Москве, — подчеркнул Милохин.

Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что регулярно общается с сыном, и заверил, что тот ведет здоровый образ жизни и не опускает рук из-за обрушившегося на него негатива. Тюленев отметил, что не обижается на уехавшего в Дубай Милохина, после поступка которого администрация Анапы потребовала снести два дома на участке его приемной семьи.

До этого Милохин подвергался критике из-за того, что во время стрима киевского коллеги Артура Бабича спел гимн Украины. Бабич попросил его сделать это, поскольку ранее во время саундчека Милохин исполнял гимн России. По поводу СВО Милохин никогда публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.