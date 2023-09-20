«Теперь страшно»: Милохин отреагаировал на новость о своем розыске Милохин испугался после новостей о том, что его объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

21-летний тиктокер Даня Милохин в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) сообщил, что испугался после прочтения информации о том, что военкомат Анапы объявил его в розыск. Он также отметил, что для новости было выбрано его удачное фото. После этого блогер опубликовал фото из машины во время передвижения по улицам Дубая.

Теперь страшно. Но фотка красивая, — написал Милохин в блоге.

Ранее появилось сообщение о том, что Милохин, недавно улетевший из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Отмечалось, что Милохин зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал.



Позже выяснилось, что информация о том, что блогера Даню Милохина объявили в розыск, пока не подтвердилась, так как в базе МВД России об этом данных нет. Поиск по соответствующему запросу на официальном ресурсе ведомства не дает результатов.

Милохин прилетал в Россию из Дубая в начале сентября после года отсутствия. До этого 21-летний тиктокер говорил, что не сможет вернуться на родину, несмотря на плачевное положениеза рубежом, где он лишился заработка.

Ряд публичных персон высказались за то, чтобы он был призван в армию в грядущую призывную кампанию. Среди них глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. По словам Мизулиной, Милохин должен был с оружием в руках доказать свою верность Родине.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Милохину может грозить уголовное наказание, если выяснится, что он уклонялся от призыва в армию. В то же время юрист признал, что пока сложно говорить о какой-либо конкретике на этот счет, так как неясно, почему Милохина могут разыскивать.