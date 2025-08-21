Цветут на глине и даже на бетоне! Мини-жемчужины раскроются в любую погоду!

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Триллиум грандифлорум «флоре плена»: белоснежная махровая сказка для вашего сада! Если вы ищете по-настоящему редкое и изысканное растение, способное стать жемчужиной тенистого уголка, — обратите внимание на этот махровый триллиум. Его белоснежные цветы, напоминающие миниатюрные розы или камелии, кажутся фарфоровыми на фоне сочной зелени. Это не просто многолетник, а настоящий коллекционный экземпляр, который станет предметом гордости и восхищения соседей. Он цветет в мае, и его роскошные махровые бутоны держатся до трёх недель, постепенно приобретая нежный розовый оттенок.

Почему он идеален для сада?

Этот триллиум неприхотлив и зимостоек (выдерживает до -35 °C!), предпочитает тень или полутень и влажные дренированные почвы. Он медленно растет, но с годами образует эффектные куртины, которые смотрятся волшебно в сочетании с папоротниками, хостами или хвойными. Главное — не тревожить его без необходимости и замульчировать почву листовым перегноем. Растение редко поражается вредителями и устойчиво к болезням. Помните: первый год после посадки он может приживаться, но потом десятилетиями будет радовать вас весенним фейерверком!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

