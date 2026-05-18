Цветок на замену петунии: держит форму куста-шара, сам себя чистит от засохших бутонов

Петхоа — это супергибрид, который селекционеры вывели, скрестив петунию и калибрахоа, взяв от «родителей» только самое лучшее.

Цветение петхоа похоже на россыпь крупных ярких граммофончиков, собранных в пышные шапки над аккуратным кустом-шаром. Цветет петхоа непрерывно с мая по октябрь и, в отличие от петунии, не нуждается в обрезке для повторной волны цветения, а сама сбрасывает засохшие бутоны.

Петхоа выдерживает жару до +35 °C, дожди — цветы не повисают мокрыми «тряпками» и восстанавливаются за пару часов, а легкие заморозки до −4 °C ей нипочем.

Гибрид почти не болеет мучнистой росой, устойчив к перепадам кислотности почвы, листья у него не липкие, как у петунии, и не притягивают пыль. В отличие от калибрахоа, у петхоа мощная корневая система, куст сам формируется в идеальную полусферу и не нуждается в прищипке.

Сажайте петхоа в кашпо объемом от 10 литров на одно растение или в контейнеры на солнечном месте — и с весны до заморозков ваш балкон или клумба будут сиять яркими красками.

