10 октября 2025 в 14:58

Цветную капусту в таком виде едят даже муж и дети: запекаем в хрустящей панировке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запекаем цветную капусту в хрустящей панировке. В таком виде ее едят даже муж и дети — проверено! По этому рецепту у вас получится золотистая снаружи и сочная внутри слегка сладковатая капуста.

Для приготовления вам понадобится 1 кочан цветной капусты (примерно 1 кг), который нужно разобрать на соцветия диаметром 2–3 см и отварить в подсоленной воде в течение 5–7 минут до состояния альденте, чтобы она осталась слегка твердой и не развалилась. Для панировки смешайте в миске 80–100 г панировочных сухарей с вашими любимыми специями. Каждое отваренное соцветие обмакните во взбитое яйцо (понадобится 1–2 шт.), затем обваляйте в сухарной смеси. Разогрейте духовку до 200°C, противень застелите пергаментом и слегка смажьте растительным маслом. Разложите панированные соцветия в один слой и запекайте 15–20 минут до появления золотистой хрустящей корочки.

Подавайте ее горячей со сметаной, чесночным или любым другим соусом в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать.

Дарья Иванова
Д. Иванова
