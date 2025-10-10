Если готовить капусту, то только так: сочные лепешки на сковороде

Если готовить капусту, то только так: сочные лепешки на сковороде

Капустные лепешки на сковороде — это сочное, сытное и невероятно вкусное блюдо из самых простых ингредиентов. Если готовить капусту, то только так!

Рецепт: для теста смешайте 200 г муки, 150 мл кефира, 1 яйцо, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Для начинки тонко нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, обжарьте с 1 мелко нарезанной луковицей и 1 тертой морковью до мягкости, посолите и поперчите. Раскатайте тесто на 6 круглых лепешек, выложите на каждую по 2 ст. л. начинки, защипните края и раскатайте тонкие лепешки. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус поражает контрастом: хрустящее тесто снаружи и сочная сладковатая капуста внутри, с ароматом моркови и лука. Подавайте со сметаной — это блюдо станет хитом на вашем столе.

Ранее стало известно, как приготовить луковые лепешки: простой и бюджетный рецепт из 3 ингредиентов.