Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:15

Если готовить капусту, то только так: сочные лепешки на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные лепешки на сковороде — это сочное, сытное и невероятно вкусное блюдо из самых простых ингредиентов. Если готовить капусту, то только так!

Рецепт: для теста смешайте 200 г муки, 150 мл кефира, 1 яйцо, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Для начинки тонко нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, обжарьте с 1 мелко нарезанной луковицей и 1 тертой морковью до мягкости, посолите и поперчите. Раскатайте тесто на 6 круглых лепешек, выложите на каждую по 2 ст. л. начинки, защипните края и раскатайте тонкие лепешки. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус поражает контрастом: хрустящее тесто снаружи и сочная сладковатая капуста внутри, с ароматом моркови и лука. Подавайте со сметаной — это блюдо станет хитом на вашем столе.

Ранее стало известно, как приготовить луковые лепешки: простой и бюджетный рецепт из 3 ингредиентов.

Читайте также
Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома
Семья и жизнь
Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома
Вкусно и быстро: маринованная капуста на зиму по рецепту «Пелюстка»
Семья и жизнь
Вкусно и быстро: маринованная капуста на зиму по рецепту «Пелюстка»
Сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие: просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките
Общество
Сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие: просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките
Турецкие лепешки гезлеме. Хочу — пеку с мясом, хочу — с зеленью! Очень сочные и вкусные
Общество
Турецкие лепешки гезлеме. Хочу — пеку с мясом, хочу — с зеленью! Очень сочные и вкусные
Турецкий шоколадный пирог Ислак кек — десерт с пропиткой и кремом! Очень нежный и сочный
Общество
Турецкий шоколадный пирог Ислак кек — десерт с пропиткой и кремом! Очень нежный и сочный
капуста
лепешки
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Великобритании устроился в Microsoft на особых условиях
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.