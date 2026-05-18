Цветет россыпью сиреневых звезд до октября и сам себя обслуживает: многолетник для дачи

Цветет россыпью сиреневых звезд до октября и сам себя обслуживает: многолетник для дачи

Мелколепестник, или эригерон, — это идеальный цветок для дачников, которые хотят красивую клумбу без бесконечных подкормок и поливов.

Его цветение похоже на легкое воздушное облако из сотен миниатюрных звездочек: соцветия напоминают маленькие астры или маргаритки с ярко-желтой серединкой. Палитра оттенков радует разнообразием — от белых и розовых до сиреневых, фиолетовых и даже темно-красных тонов.

Цветет мелколепестник с июня по август, а если после первой волны срезать увядшие побеги, он порадует повторным цветением осенью до октября.

На даче его сажать определенно стоит, и вот почему: этот многолетник обладает феноменальной выносливостью — он практически не болеет, вредители обходят его стороной, а суровые зимы он переносит без укрытия. Ему не нужны частые поливы и подкормки, он довольствуется тем, что дает природа. На одном месте куст живет до 5 лет, сохраняя форму и яркость.

Ранее были названы 3 многолетника, которые цветут как розы, но не требуют обрезки и не болеют.