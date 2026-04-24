24 апреля 2026 в 07:32

Цветет как орхидея, вырастает до 2 метров и не болеет: бутоны стоят с июля до осенних заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Канна — это тропическое растение, которое способно превратить самую скромную дачу в настоящий райский сад.

Она цветет яркими, крупными соцветиями (до 8–12 см в диаметре), похожими на орхидею, самых разных оттенков — от огненно-красных и оранжевых до нежно-розовых, желтых и даже двухцветных, с каймой или крапинками. Ее стебли могут достигать высоты от 50 см до 2 метров.

Канна цветет очень долго — с июля и до самых первых осенних заморозков, что позволяет вам наслаждаться ее красотой несколько месяцев подряд. Уход за ней нельзя назвать сложным, но у него есть важная особенность: это теплолюбивое растение абсолютно не переносит морозов, поэтому корневища на зиму нужно выкапывать и хранить в прохладном месте (подвал, погреб) при температуре +4–8 °C, пересыпав песком или опилками.

Летом же канна требует минимум забот: солнечное место, обильный полив и редкие подкормки, вдобавок она удивительно устойчива к большинству болезней и вредителей.

Ранее был назван цветок для забывчивых — не требует полива и не болеет.

Дарья Иванова
