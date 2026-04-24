Многолетник, с которым за полив не переживаю, со спокойной душой уезжаю с дачи: чудо-цветок

Кампанула — это многолетнее растение, которое должно быть в арсенале каждого дачника, и на то есть несколько весомых причин.

Прежде всего, это невероятно красивое и обильно цветущее растение, которое способно преобразить любой уголок сада. Существует множество видов и сортов кампанулы: от низкорослых почвопокровников, которые образуют плотные подушки, сплошь усыпанные цветами, до высоких, которые могут достигать метра в высоту.

Кампанула поразительно неприхотлива и жизнестойка. Большинство видов предпочитают солнечные места или полутень и не предъявляют особых требований к почве, успешно произрастая на бедных, каменистых грунтах.

Эта культура засухоустойчива, и, как только растение укоренится, полив можно будет свести к минимуму, она с легкостью переживет ваш отъезд с дачи.

Вдобавок это растение — настоящий магнит для опылителей: его ароматные цветки привлекают в сад пчел, шмелей и бабочек, что положительно скажется на урожае всех соседних культур. Настоящий чудо-цветок.

