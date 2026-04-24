24 апреля 2026 в 05:01

Многолетник, с которым за полив не переживаю, со спокойной душой уезжаю с дачи: чудо-цветок

Фото: D-NEWS.ru
Кампанула — это многолетнее растение, которое должно быть в арсенале каждого дачника, и на то есть несколько весомых причин.

Прежде всего, это невероятно красивое и обильно цветущее растение, которое способно преобразить любой уголок сада. Существует множество видов и сортов кампанулы: от низкорослых почвопокровников, которые образуют плотные подушки, сплошь усыпанные цветами, до высоких, которые могут достигать метра в высоту.

Кампанула поразительно неприхотлива и жизнестойка. Большинство видов предпочитают солнечные места или полутень и не предъявляют особых требований к почве, успешно произрастая на бедных, каменистых грунтах.

Эта культура засухоустойчива, и, как только растение укоренится, полив можно будет свести к минимуму, она с легкостью переживет ваш отъезд с дачи.

Вдобавок это растение — настоящий магнит для опылителей: его ароматные цветки привлекают в сад пчел, шмелей и бабочек, что положительно скажется на урожае всех соседних культур. Настоящий чудо-цветок.

Ранее был назван многолетник, который цветет голубыми шарами и не требует ухода.

Проверено редакцией
Ученый рассказал о погоде на майские праздники в России
В России предупредили об активизации мошенников в период ОГЭ и ЕГЭ
Посейте в апреле — в июне сад засияет перламутрово-розовыми свечами. Аристократ с махровыми цветками
Рассыпала пакетик семян в апреле — в июне беседка утонет в облаке сиренево-голубых шаров. Многолетник-мечта
Злак с пушистыми метелками до 1 метра длиной: заставит соседей заглядываться на ваш участок
Дарья Иванова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
