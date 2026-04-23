Злак с пушистыми метелками до 1 метра длиной: заставит соседей заглядываться на ваш участок

Кортадерия — это многолетний злак, который станет настоящей изюминкой вашей дачи и заставит соседей заглядываться на ваш участок.

Главное преимущество этого растения — его невероятно эффектные, пушистые соцветия-метелки длиной до 50–100 см, которые появляются в конце лета и украшают сад до самой зимы. Окраска метелок бывает серебристой, белой, кремовой, а также редких оттенков — розового, розово-фиолетового и даже желтоватого.

В высоту куст может достигать 2-3 метров, создавая мощную вертикальную линию, которая эффектно смотрится как в одиночных посадках на газоне, так и в качестве фона для цветников. В уходе кортадерия также удобна для дачника: она засухоустойчива, нетребовательна к почвам и нуждается лишь в солнечном месте.

Уход за ней сводится к редким поливам и весенней обрезке отмершей листвы, а также укрытию на зиму в средней полосе (агроволокном, лапником или сухой листвой). Однако есть важный нюанс: при посадке семенами цветения придется ждать 3–5 лет.

Ранее был назван цветок, который при посеве в грунт зацветает уже через 1,5-2 месяца.