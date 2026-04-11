Цветок, который не нужно поливать: сеется в грунт и зацветает уже через 1,5–2 месяца

Диморфотека — это яркий и неприхотливый однолетник, который заслуживает особого внимания дачников.

Ее главное преимущество — удивительная засухоустойчивость: растение родом из жаркой Африки, поэтому прекрасно переносит палящее солнце и не требует частых поливов, что делает его идеальным для тех, кто бывает на даче наездами.

Цветет диморфотека невероятно обильно с июня до самых заморозков, образуя плотные кустики высотой 20–40 см, сплошь усыпанные яркими соцветиями-ромашками. Палитра оттенков впечатляет: солнечно-желтые, оранжевые, абрикосовые, розовые, сиреневые и белые цветы с темным контрастным центром.

Диморфотека абсолютно неприхотлива к почвам, легко выращивается прямым посевом в грунт в мае, а зацветает уже через 1,5–2 месяца. Еще одно важное достоинство — ее цветки закрываются на ночь и в пасмурную погоду, но в солнечный день раскрываются полностью, напоминая маленькие солнышки.

