Посейте в апреле — и в июне ваш цветник превратится в ювелирную лавку: рассыпчатые рубиновые горошины на зеленом ковре

Аквилегия Columbine Red превратит ваш цветник в ювелирную лавку. Его темно-бордовые, рубиновые цветки с изящными шпорцами напоминают драгоценные капли, рассыпанные по ажурной листве. Высота растения достигает 50–70 см, а во время цветения кустики покрываются десятками мелких, но ярких соцветий, которые привлекают взгляд и создают ощущение праздника. Цветение начинается в конце мая и продолжается до середины июля, особенно если вовремя удалять увядшие бутоны.

Этот сорт аквилегии удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением.

Аквилегия Columbine Red идеально подходит для миксбордеров, рокариев и альпийских горок. Ее рубиновые цветы прекрасно сочетаются с серебристыми полынями, шалфеем, колокольчиками и декоративными злаками. В срезке цветы стоят до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот неприхотливый многолетник в своем саду — и он подарит вам настоящее ювелирное украшение, которое будет радовать глаз с июня до середины лета, не требуя сложного ухода.

