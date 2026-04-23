Цветет шарами до 15 см, живет 30 лет и зимует в Подмосковье: кустарник для российских дач

Цветет шарами до 15 см, живет 30 лет и зимует в Подмосковье: кустарник для российских дач

Садовый гибискус, или китайская роза, наконец перестал быть комнатной экзотикой и уверенно завоевывает место на российских дачах, особенно в регионах с холодными зимами.

Его потрясающие экзотические цветы размером с мужскую ладонь украшают сад с середины лета до сентября. Несмотря на то что каждый бутон живет всего один день, их сменяют десятки новых, обеспечивая непрерывное яркое цветение на протяжении всего сезона.

Современные морозостойкие сорта, особенно гибискус сирийский и его травянистые гибриды, способны выдерживать зимние температуры до -30 °C и даже ниже, а значит, их можно успешно выращивать не только на юге, но и в условиях средней полосы и Подмосковья при правильном укрытии.

Гибискус крайне неприхотлив в уходе: он засухоустойчив, нетребователен к составу почвы, практически не болеет и редко поражается вредителями. Он отлично поддается стрижке и формовке, позволяя создавать аккуратные живые изгороди или штамбовые деревца.

