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25 июля 2025 в 18:32

Цветет 90 дней при нулевом уходе! Чудо-многолетник для красивого сада

Фото: F. Hecker/Global Look Press

Арабис — неприхотливый ковер из цветов в вашем саду. Если вы мечтаете о красивом саде, но не хотите тратить много времени на уход, арабис — ваш идеальный выбор! Этот очаровательный многолетник покоряет обильным цветением, образуя плотный ковер из белых, розовых или лиловых цветов. Он прекрасно чувствует себя на солнце, но мирится и с легкой полутенью. Главное — посадить его в легкую, хорошо дренированную почву, иначе застой воды может привести к загниванию корней.

Арабис не требует частого полива — он засухоустойчив и довольствуется дождевой водой. Подкормки тоже не обязательны, но если хотите более пышного цветения, можно внести немного компоста весной. После цветения обрежьте побеги — это стимулирует рост новых и сохраняет аккуратную форму кустика. Раз в 3–4 года растение можно омолодить делением.

Арабис отлично смотрится в рокариях, на альпийских горках и вдоль дорожек. Он морозостоек, не боится ветра и редко болеет. Просто посадите его — и наслаждайтесь цветением без лишних хлопот!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

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рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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