Что известно о гибели тещи и сына Станислава Намина, кто и как их мог убить

Фото: Соцсети

Роман Микоян

Сын и теща рок-музыканта Станислава Намина были убиты в загородном доме в Московской области. Что известно о преступлении, кем оказался подозреваемый, как отреагировал артист?

Что известно об убийстве родных Стаса Намина

Тела тещи Намина Полины Ткаченко и его сына Артема Микояна были обнаружены на семейной даче в Подмосковье.

«85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего сына рок-музыканта Артема зарезали вчера вечером на даче семьи в деревне Крюково в Истринском районе. Бабушку убили ударом в грудь. У ее внука множественные колото-резаные раны по всему телу», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что следы борьбы или кражи на месте преступления обнаружены не были.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве задержали пасынка Станислава Намина Романа Микояна. Музыкант женился на его матери Галине, когда мальчику был год. Сейчас он работает директором по развитию компании Skyeer, занимающейся разработкой платформы аналитики на основе данных съемки с беспилотников.

Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян

Что рассказал пасынок Намина в ходе допроса

Как сообщает SHOT, Роман Микоян заявил правоохранителям, что находился под постоянным давлением со стороны семьи. Накануне он не выдержал критики со стороны родственников, которые требовали, чтобы он прекратил принимать наркотики.

Задержанный также рассказал, что убитые регулярно пытались поучать его и ругали за передряги, в которые он попадал. Так, в 2020 году Роман Микоян во время одной из вечеринок был избит в центре Москвы, тогда же у него отобрали новый смартфон. В 2007 году он сбил насмерть женщину на юго-западе столицы, за что получил два года условного срока.

По данным SHOT, в момент преступления Роман Микоян находился под действием запрещенных препаратов.

Как на убийство тещи и сына отреагировал Станислав Намин

Намин сообщил, что давно не общается с пасынком. По словам артиста, сын его бывшей жены всегда отличался плохим поведением.

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — сказал Намин «Газете.Ru».

Бывшая жена музыканта Анна Исаева подтвердила, что Намин давно не контактирует с пасынком. По ее мнению, Роман Микоян всегда был психически нездоров.

«Он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически», — отметила она.

Как психиатр оценил действия подозреваемого

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что люди с пагубной зависимостью часто «воруют, отнимают пенсии, нападают», поскольку наркотики полностью уничтожают их личность.

«Судя по возрасту подозреваемого, он не вчера начал употреблять. Деградация мозга шла, развивался психоорганический синдром — люди не могут контролировать свой аффект, становятся чрезвычайно агрессивными, злобными», — заявил медик.

Шуров предполагает, что родственники подозреваемого в убийстве могли попытаться его успокоить и не чувствовали опасность, поскольку, вероятнее всего, сталкивались с вспышками агрессии ранее.

«Очень опасная категория пациентов, способных на все. Эффект неожиданности, вероятно, они с ним жили вместе, привыкли, что поругаются или подерутся, но за нож не возьмется», — сказал психиатр.

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