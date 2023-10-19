Психиатр описал поведение вероятного убийцы сына и тещи Стаса Намина Психиатр Шуров: убийца сына и тещи Стаса Намина мог быть неадекватным наркоманом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вероятный убийца сына и тещи известного советского и российского рок-музыканта Стаса Намина мог быть наркоманом с полностью уничтоженной личностью, не исключил в разговоре с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Медик подчеркнул, что люди с подобными зависимостями «воруют, отнимают пенсии, нападают», преследуя единственную цель в жизни — употреблять сильнодействующие вещества.

Наркотики полностью уничтожают личность. Единственной целью становится употреблять. Он ворует, отнимает пенсии, нападает на бабушек. Судя по возрасту подозреваемого, он не вчера начал употреблять. Деградация мозга шла, развивался психоорганический синдром — люди не могут контролировать свой аффект, становятся чрезвычайно агрессивными, злобными, — отметил Шуров.

Эксперт не исключил, что погибшие не ожидали, что на них набросятся с ножом, так как могли знать задержанного. Шуров не исключил, что найденный мертвым на месте трагедии 30-летний мужчина пытался заступиться за пожилую женщину.

Возможно, попытались урезонить. Вот результат, который мы видим. Поэтому наркоманы так себя и ведут — втягивают других, совершают убийства. Очень опасная категория пациентов, способных на все. Эффект неожиданности, вероятно, они с ним жили вместе, привыкли, что поругаются или подерутся, но за нож не возьмется, — предположил Шуров.

Он предположил, что вероятный убийца не скрылся с места преступления, а самостоятельно вызвал оперативников, так как «наркоманы толком не работают, ведут паразитарный образ жизни до первой камеры, когда поймают». Шуров не исключил, что подозреваемый находился в состоянии «крайней ярости», а потом понял, что совершил.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна обнаружили на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. По предварительным данным, следователи нашли на телах убитых множественные колото-резаные раны. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. По данным Telegram-канала «112», причиной убийства являлась не критика со стороны родственников, а имущественный спор. Отмечается, что вероятный преступник сам вызвал полицию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.