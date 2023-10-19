Юрист объяснил, в каком случае убийцу сына Стаса Намина посадят пожизненно Юрист Хаминский заявил, что сына Стаса Намина могли убить с особой жестокостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятного убийцу сына и тещи известного советского и российского рок-музыканта Стаса Намина приговорят к пожизненному лишению свободы, если следствие докажет, что подозреваемый расправился с жертвами с особой жестокостью, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт объяснил, что кроме ножа на месте преступления обнаружили и молоток, которым могли забить родственников Намина.

Двойное убийство подпадает под действие ч. 2 ст. 105 УК РФ — от 8 до 20 лет либо пожизненно. Последнее исключать нельзя, так как может иметь место еще один квалифицирующий признак — убийство с особой жестокостью, так как на месте преступления кроме ножа обнаружили молоток. И если судебная медицинская экспертиза придет к выводу, что жертв забили с помощью этого предмета, можно ожидать максимального приговора, — считает Хаминский.

Он добавил, что положительные результаты медосвидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения также будут являться отягчающими обстоятельствами. Хаминский отметил, что подозреваемый в обязательном порядке пройдет психиатрическую экспертизу.

Наличие душевного расстройства не влечет за собой освобождение от уголовной ответственности и замену на принудительное лечение. Для этого компетентная комиссия должна установить, что в момент совершения преступления лицо однозначно находилось в состоянии аффекта, то есть не управляло своими действиями и не осознавало их последствия. Остается добавить, что аффект, вызванный приемом психоактивных веществ, не является оправдательной причиной, — подытожил Хаминский.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна обнаружили на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. По предварительным данным, следователи нашли на телах убитых множественные колото-резаные раны. Подозреваемого в убийстве задержали полицейские по горячим следам. По данным Telegram-канала «112», причиной убийства являлась не критика со стороны родственников, а имущественный спор. Отмечается, что вероятный преступник сам вызвал полицию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.