«Мне очень горько»: Саруханов выразил соболезнования Стасу Намину Саруханов выразил соболезнования Стасу Намину из-за смерти сына и тещи

Фото: t.me/IgorSarukhanov

Игорь Саруханов

Музыкант Игорь Саруханов выразил соболезнования родным и близким Стаса Намина из-за смерти сына и тещи. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что не может дозвониться до своего друга.

Я очень скорблю и мне очень горько, что все так получилось. Я не могу дозвониться до Стаса, понимаю, что ему сейчас тяжело и наверняка не хочется ни с кем разговаривать. Приношу свои искренние соболезнования родственникам и Стасу лично, — сказал Саруханов.

Старший сын Стаса Намина Роман Микоян задержан в качестве подозреваемого по делу об убийстве двух человек. Утром 19 октября стало известно, что теща и младший сын музыканта Стаса Намина найдены мертвыми на семейной даче в деревне Крюково Истринского района Подмосковья с множественными ножевыми ранениями. По данным Telegram-канала «112», причиной убийства стал имущественный спор. Отмечается, что подозреваемый сам вызвал полицию.

Также выдвигается версия, что Микоян мог решиться на убийство из-за критики со стороны бабушки и брата. Их не устраивало, что он регулярно попадает в передряги из-за своего образа жизни. Так, в 2020 году он был избит в центре Москвы во время вечеринки. Неизвестные украли у него дорогостоящий смартфон.