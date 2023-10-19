В Сети появились кадры с места убийства сына и тещи Стаса Намина

Фото: t.me/mosoblproc

Telegram-канал SHOT опубликовал видео и фото с подмосковной дачи рок-музыканта Стаса Намина, где были обнаружены тела его сына и тещи. Предположительно, их мог убить старший сын музыканта Роман Микоян.

Как сообщалось ранее, тела 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко были обнаружены с множественными колото-резанными ранами. При этом следов борьбы в доме не было, имущество не похищено. Предполагаемый убийца задержан. Его проверяют на употребление наркотиков.

По информации Telegram-каналов, первой жертвой стала бабушка. Зарезав ее, предположительный преступник позвонил брату Артему. Когда тот приехал, он нанес ему несколько ножевых ударов, от которых Артем скончался. После случившегося Роман Микоян сам вызвал полицию. Сейчас в отношении него проводятся следственные действия.

Первоначально предполагалось, что мужчина мог расправиться с родственниками по причине спора из-за продажи дома. На допросе он признался, что он не выдержал критики со стороны родственников, призывавших его прекратить принимать наркотики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.