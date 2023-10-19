Стало известно, кто мог зарезать сына и тещу Стаса Намина SHOT: сына и тещу Стаса Намина мог зарезать старший ребенок музыканта

Фото: Соцсети

Роман Микоян

Telegram-канал SHOT сообщает, что младшего сына и тещу рок-музыканта Стаса Намина мог зарезать его старший сын. По информации канала, в момент убийства он не осознавал, что делает. Сам Намин пока не комментировал появившуюся в Сети информацию.

По данным SHOT, полиция задержала Романа Микояна в подмосковном коттедже. В материале говорится, что сейчас его проверяют на наличие наркотиков в организме.

О том, что в Московской области были обнаружены тела тещи и сына Намина, SHOT сообщал ранее. По данным канала, 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна могли убить ножом на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района. В Следственном комитете РФ пока не подтвердили эту информацию.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали бывшего участника телевизионного проекта «Дом-2» Александра Гобозова. Мужчину подозревают в разбойном нападении, в настоящее время он находится под домашним арестом. По данным SHOT, Гобозову грозит до 10 лет лишения свободы за избиение девушки. Однако представители звезды телепроекта утверждают, что пострадавшая была посредником между неизвестным вымогателем и самим Гобозовым.