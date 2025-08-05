Чистые клубни без парши: экстренные меры за 10 дней до уборки картошки

Чистые клубни без парши: экстренные меры за 10 дней до уборки картошки

В августе бороться с паршей на картофеле нужно щадящими методами, чтобы не навредить урожаю. Рассказываем об экстренных мерах, чтобы клубни были чистые, без парши.

Сначала аккуратно удалите пораженную ботву и сожгите ее за пределами участка. Для обработки грядок хорошо помогает полив под корень раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) — она дезинфицирует почву и останавливает распространение грибка.

За 10 дней до уборки картошки обработайте посадки настоем золы (1 кг на 10 л воды, настоять сутки) — это укрепит кожуру клубней. После выкопки тщательно просушите картофель на солнце 3-4 часа — ультрафиолет убивает споры парши. На будущий год обязательно соблюдайте севооборот и сажайте устойчивые сорта («голубизна», «ласунок»).

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