Нежная курица с картофелем в сметанном соусе! Вкусное сливочное рагу

Нежная курица с картофелем в сметанном соусе! Вкусное сливочное рагу

Нежная курица с картофелем в сметанном соусе! Вкусное сливочное рагу! Этот сытный и ароматный рецепт идеален для семейного ужина. Картофель делает блюдо более питательным, а сметана придает соусу бархатистую текстуру.

Ингредиенты

Куриное филе — 2 шт. (около 500 г)

Картофель — 4–5 средних клубней

Лук репчатый — 1 крупная головка

Сметана — 200 мл + 4 ст. л. для тушения

Мука — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарезаем кубиками 2×2 см. Картофель очищаем и режем крупными дольками. Лук шинкуем полукольцами, чеснок пропускаем через пресс. В глубокой сковороде разогреваем масло и обжариваем курицу 5 минут до легкой румяности. Добавляем лук и продолжаем готовить ещё 3 минуты. Затем выкладываем картофель, солим, перчим и посыпаем любимыми специями (отлично подойдет паприка или прованские травы). Отдельно смешиваем сметану с мукой и чесноком до однородности. Заливаем курицу с картофелем этим соусом, добавляем 100 мл воды, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 20–25 минут, пока картофель не станет мягким.

Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.