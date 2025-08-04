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04 августа 2025 в 08:30

Нежная курица с картофелем в сметанном соусе! Вкусное сливочное рагу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная курица с картофелем в сметанном соусе! Вкусное сливочное рагу! Этот сытный и ароматный рецепт идеален для семейного ужина. Картофель делает блюдо более питательным, а сметана придает соусу бархатистую текстуру.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 2 шт. (около 500 г)
  • Картофель — 4–5 средних клубней
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Сметана — 200 мл + 4 ст. л. для тушения
  • Мука — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарезаем кубиками 2×2 см. Картофель очищаем и режем крупными дольками. Лук шинкуем полукольцами, чеснок пропускаем через пресс.
  2. В глубокой сковороде разогреваем масло и обжариваем курицу 5 минут до легкой румяности. Добавляем лук и продолжаем готовить ещё 3 минуты. Затем выкладываем картофель, солим, перчим и посыпаем любимыми специями (отлично подойдет паприка или прованские травы).
  3. Отдельно смешиваем сметану с мукой и чесноком до однородности. Заливаем курицу с картофелем этим соусом, добавляем 100 мл воды, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 20–25 минут, пока картофель не станет мягким.

Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.

курица
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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