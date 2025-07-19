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19 июля 2025 в 22:32

Чеснок будет храниться до нового урожая! Важные шаги перед сбором головок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Улучшить качество чеснока и повысить его лежкость помогут несколько важных шагов, которые нельзя игнорировать перед сбором головок. Так чеснок будет храниться до нового урожая!

Чтобы улучшить качество чеснока, за 2-3 недели до уборки прекратите полив — это ускорит созревание и повысит концентрацию полезных веществ. Отгребите землю от головок на 1/3 — это поможет им набрать массу и сформировать плотные чешуйки. Для увеличения размера головок удалите цветочные стрелки у стрелкующихся сортов, когда они достигнут 10–15 см, оставив 1-2 контрольных растения для определения сроков уборки.

За неделю до выкопки подрежьте корни на глубине 5-6 см ножом или плоскорезом — это перенаправит питательные вещества в луковицу. Опрыскайте растения за 10 дней раствором золы (1 стакан на 10 л воды) — это повысит лежкость и насытит чеснок микроэлементами. Собирайте урожай в сухую погоду, когда нижние листья пожелтеют на 2/3, а обертка головок станет тонкой и прочной — такой чеснок будет храниться до нового урожая!

Ранее стало известно, почему нельзя одинаково поливать огурцы и помидоры в июле.

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