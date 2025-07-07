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07 июля 2025 в 00:15

Почему огурцы и помидоры нельзя поливать одинаково в июле? Ошибка дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выращивая огурцы и томаты на участке, необходимо помнить, что каждая культура требует индивидуального подхода. Рассказываем, почему огурцы и помидоры нельзя поливать одинаково в июле.

Огурцы в разгар лета требуют ежедневного обильного полива теплой водой (10–15 л на 1 м²) под корень и опрыскивания листьев утром, так как их поверхностные корни быстро пересыхают, а крупные листья испаряют много влаги. Помидоры же, наоборот, поливают 1-2 раза в неделю (5–7 л на куст) строго под корень без увлажнения листвы, и только вечером — это предотвращает грибковые болезни и стимулирует развитие глубокой корневой системы.

Вторая ключевая разница — отношение к сквознякам: огурцы в июле обожают влажную душную атмосферу теплицы, а томатам жизненно необходимо интенсивное проветривание днем для защиты от перегрева и фитофторы.

Еще одна ошибка дачников — подкормки: огурцы в июле подкармливают каждые 7–10 дней азотно-калийными удобрениями (настой травы + зола), а помидоры — фосфорно-калийными (суперфосфат + сульфат калия) для улучшения плодообразования.

Ранее стало известно, чем поливать свеклу, чтобы росла сладкой: всего три капли на лейку.

огурцы
помидоры
дачи
полив
Дарья Иванова
Д. Иванова
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