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05 августа 2025 в 10:48

У компании Киркорова отсудили 10 тысяч рублей

Mash: у компании «Филипп Киркоров Корпорейшн» отсудили 10 тысяч рублей

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд взыскал с компании артиста Филиппа Киркорова 10 тысяч рублей за просрочку страховых отчислений в Пенсионный фонд, сообщает Telegram-канал Mash. Как выяснилось, ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» вовремя не предоставило отчетность за конец 2021 — начало 2022 года.

В итоге на компанию наложили штраф в 1,5 тысячи рублей, а также обязали оплатить 8,5 тысячи рублей судебных издержек. При этом сам 58-летний певец недавно заявлял о планах выйти на пенсию, однако до положенного возраста ему остается еще семь лет.

Ранее выяснилось, что Киркоров погасил 502 штрафа за нарушения правил дорожного движения, совершенные на его Rolls-Royce Ghost. Большинство нарушений было зафиксировано в период с 2016 года, когда певец приобрел этот автомобиль.

До этого СМИ сообщали, что ФНС начала процесс ликвидации компании певца Филиппа Киркорова ООО «Филл фо ю». По данным источника, через фирму артист принимал заказы на концерты, а причиной такого решения стала смерть концертного директора Геннадия Рыбака.

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