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04 августа 2025 в 14:30

У короля российской эстрады обнаружили сотни штрафов

Киркоров погасил 502 штрафа за нарушения ПДД на своем Rolls-Royce

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров погасил 502 штрафа за нарушения правил дорожного движения, совершенные на его Rolls-Royce Ghost, сообщает издание «Постньюс». Большинство нарушений, по данным источника, было зафиксировано в период с 2016 года, когда певец приобрел этот автомобиль.

Согласно данным издания, чаще всего (410 раз) автомобиль Киркорова фиксировали за превышение скорости. Также были зарегистрированы нарушения требований дорожных знаков и разметки (44 случая), неправильная парковка (23 раза) и проезд на запрещающий сигнал светофора (3 раза).

При этом фотоматериалы с камер фиксации демонстрируют, что за рулем обычно находился не сам король российской эстрады, а его водитель, отмечает издание. Подчеркивается, что все выписанные штрафы были своевременно оплачены.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что известный фотограф Рафаэль Юсипов, работавший со многими российскими знаменитостями, погиб в результате ДТП в Москве. 31-летний байкер скончался в больнице через два часа после столкновения с автомобилем каршеринга на Варшавском шоссе.

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