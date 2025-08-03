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03 августа 2025 в 22:15

«Кротон бедняка» — многолетник с характером: 5 причин поселить его в саду

Фото: Alf Jönsson/Global Look Press

«Кротон бедняка» — многолетник с характером! Рассказываем про 5 причин поселить его в саду. Неприхотливый колеус, который многие считают комнатным растением, переживает ренессанс в ландшафтном дизайне. Селекционеры вывели сорта, способные затмить даже розы яркостью красок! По красочности колеус может даже превосходить кротон, но стоит намного дешевле.

Почему садоводы сходят по нему с ума:

  1. Скорость роста — за 3 недели из черенка получается пышный куст диаметром 40 см.
  2. Невероятная палитра — новые гибриды (например, серия Kong) имеют мраморные, фантазийные и даже черно-фиолетовые листья.
  3. Теневыносливость — сохраняет яркость окраски там, где другие растения блекнут (кроме глубокой тени).
  4. Защита от вредителей — резкий запах листьев отпугивает белокрылку и тлю.
  5. Экономия бюджета — один маточный куст дает до 50 черенков за сезон.

3 неочевидных лайфхака: прищипывайте верхушки — куст станет вдвое пышнее; сажайте в кашпо с дренажом из кокосовой стружки — корни не загниют даже в дождливое лето; для «электрической» окраски подкармливайте калием (1 ст. л. золы на 1 л воды).

Главный сюрприз 2024 года: сорт Chocolate Splash с шоколадными листьями и розовой окантовкой признан лучшим контрастным акцентом для миксбордеров по версии Royal Horticultural Society.

Ранее мы рассказывали о волжанке — неприхотливом многолетнике для сада! Скромный, но эффектный.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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