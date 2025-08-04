Проволочник сбежит как ошпаренный: лайфхак с марганцовкой за копейки

В августе, когда до сбора картофеля остаются считаные недели, бороться с проволочником нужно безопасными методами. С этим лайфхаком с марганцовкой за копейки проволочник сбежит как ошпаренный.

Разложите между кустами приманки из разрезанных картофелин или моркови, нанизанных на палочки и закопанных на глубину 5–10 см — через 2-3 дня извлеките их вместе с вредителями. Хорошо помогает полив почвы раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст — дезинфицирует грунт и отпугнет личинок, не влияя на качество урожая.

В конце августа можно аккуратно подкопать несколько кустов и проверить клубни — если повреждения единичные, соберите урожай на 1-2 недели раньше, чтобы сохранить большую часть картофеля. После уборки обязательно перекопайте участок с оборотом пласта — личинки окажутся на поверхности и погибнут с наступлением холодов.

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