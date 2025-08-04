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04 августа 2025 в 23:28

Ошибки при выкопке, из-за которых морковь и свекла сгниют уже в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ошибки при выкопке моркови и свеклы начинаются с неправильного выбора сроков — сбор после дождя и полива ведет к гниению. Многие ошибочно отряхивают овощи друг о друга, что вызывает микротрещины — ворота для инфекции.

Слишком длинная обрезка ботвы (оставлять более 2 см) провоцирует прорастание, а короткая (под самую головку) — открывает путь бактериям. Опасна и преждевременная уборка — недозревшие овощи плохо хранятся, как и перестоявшие в земле, набравшие избыток сахаров.

Частая ошибка — мытье корнеплодов перед закладкой на хранение, что нарушает природный защитный слой. Нельзя оставлять урожай на солнце дольше двух-трех часов — подвяливание делает их уязвимыми, а также нельзя хранить в одном ящике с картофелем — он выделяет влагу и ускоряет порчу. Из-за этих ошибок морковь и свекла сгниют уже в ноябре.

Ранее стало известно, как сделать так, чтобы чеснок хранился до нового урожая.

морковь
свекла
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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