Ошибки при выкопке, из-за которых морковь и свекла сгниют уже в ноябре

Ошибки при выкопке, из-за которых морковь и свекла сгниют уже в ноябре

Ошибки при выкопке моркови и свеклы начинаются с неправильного выбора сроков — сбор после дождя и полива ведет к гниению. Многие ошибочно отряхивают овощи друг о друга, что вызывает микротрещины — ворота для инфекции.

Слишком длинная обрезка ботвы (оставлять более 2 см) провоцирует прорастание, а короткая (под самую головку) — открывает путь бактериям. Опасна и преждевременная уборка — недозревшие овощи плохо хранятся, как и перестоявшие в земле, набравшие избыток сахаров.

Частая ошибка — мытье корнеплодов перед закладкой на хранение, что нарушает природный защитный слой. Нельзя оставлять урожай на солнце дольше двух-трех часов — подвяливание делает их уязвимыми, а также нельзя хранить в одном ящике с картофелем — он выделяет влагу и ускоряет порчу. Из-за этих ошибок морковь и свекла сгниют уже в ноябре.

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