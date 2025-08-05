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05 августа 2025 в 10:47

Раскрыты объемы выполнения Ростехом гособоронзаказа

Чемезов: Ростех выполнил гособоронзаказ на 65% за первое полугодие 2025 года

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Ростех выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на 65% за первое полугодие 2025 года, по боеприпасам — на 50%, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, Ростех полностью обеспечивает потребности армии, даже с опережением.

За первое полугодие мы уже выполнили на 65% поставки готового вооружения, готовых изделий и на 50% — средств поражения, боеприпасов и так далее. То есть потребности нашей армии мы обеспечиваем стопроцентно и даже с опережением, — отметил Чемезов.

Он также поделился, что в прошлом году ГОЗ был выполнен на 99,5%. При этом особо востребованные образцы, так называемый президентский список, — полностью на 100%.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с Чемезовым обратил внимание на отставание в реализации проекта по строительству мусоросжигательных заводов. Генеральный директор госкорпорации подробно доложил о ходе работ по программе энергетической утилизации отходов. При этом президент РФ добавил, что за Ростехом есть «должок».

Россия
госкорпорации
Ростех
Гособоронзаказ
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