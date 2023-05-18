«Человек сошел с ума»: Кучера поддержал заочный арест продюсера Роднянского Оскар Кучера одобрил решение суда о заочном аресте кинопродюсера Александра Роднянского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), много лет «кормившийся» в России, совершил поступки, которые требуют привлечения к ответственности, заявил «Народным Новостям» актер и музыкант Оскар Кучера, комментируя решение Басманного суда Москвы о заочном аресте Роднянского. 61-летний кинопродюсер признан виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

К ответственности надо призвать по любому. Что касается Роднянского, мне кажется, этот человек сошел с ума. Кормившийся здесь так много лет и устроивший такое... Бог ему судья, — высказал мнение Кучера.

Как напоминает издание, Роднянский известен в том числе как продюсер фильмов «Девятая рота», «Сталинград», «Тайна перевала Дятлова», «Нелюбовь» и «Чернобыль». После начала российской спецоперации на Украине кинодеятель заявил об отказе работать в России, и с тех пор активно транслировал в своих соцсетях антироссийскую позицию, поддерживая Украину. 21 октября 2022 года включен Минюстом России в список физлиц-иноагентов.

Басманный суд Москвы 17 мая вынес решение о заочном аресте Роднянского за распространение фейков о Российской армии. Наказание за это преступление предусмотрено как в виде штрафа до 5 млн рублей, так и в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Продюсер объявлен в международный розыск.