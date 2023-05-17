Роднянского и Вырыпаева заочно арестовали за фейки о российской армии

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Иван Вырыпаев

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева и кинопродюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Им предъявлено обвинение по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева, — говорится в сообщении.

Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск, следует из базы данных МВД РФ.

Согласно материалам дела, заседания прошли в Басманном суде в конце апреля. Защита Роднянского обжаловала решение — дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Вырыпаев не обжаловал решение, и оно вступило в силу.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии гражданина Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике за распространение фейков о ВС РФ. Мужчина создал бот-ферму в одном из столичных ТЦ. С нее абонентам российских операторов производилась массовая рассылка недостоверных сведений о действиях ВС РФ на Украине.