Колумбиец будет мотать срок за распространение фейков о ВС России Московский суд приговорил гражданина Колумбии Хиральдо Сарая к пяти годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике осужден в России за распространение фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС. Головинский суд Москвы приговорил его к пяти годам и двум месяцам колонии.

Суд признал виновным Хиральдо Сарая по ч. «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказали агентству в суде.

Согласно материалам уголовного дела, колумбиец, имеющий вид на жительство в России, в марте-апреле прошлого года в составе организованной группы создал бот-ферму в одном из столичных ТЦ. С нее абонентам российских операторов производилась массовая рассылка недостоверных сведений о действиях ВС РФ на Украине. Хиральдо и его подельники получили за свою работу денежное вознаграждение, а руководили ими из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что ветерана боевых действий в Афганистане и двух чеченских кампаний Владимира Тимофеева приговорили к трем годам колонии за посты в соцсетях о военной операции на Украине. Мужчина был признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.