Ветерана Афгана и Чечни отправили в колонию за посты об СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветерана боевых действий в Афганистане и двух чеченских кампаний Владимира Тимофеева отправили в колонию на три года за посты о военной операции на Украине, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на знакомых фигуранта. Активист из Иркутска признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

Прокурор просил назначить два года условно, напомнив о боевых заслугах и наградах обвиняемого. Поводом для дела стали публикации Тимофеева в Telegram-канале об ударе украинской авиации по нефтебазе в Белгородской области.

Бывший военный критиковал в соцсетях российские власти с начала боевых действий на Украине, его страницу во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

Ранее обвиняемая в распространении фейков о российской армии юрист из Северска Марина Новикова попросила сразу назначить ей тюремный срок, так как денег на штраф у нее нет. Она добавила, что понимает: оправдательного приговора не будет, потому что «не для того все затеяно было». По словам мужа Новиковой, обвинение запросило ей три года колонии.