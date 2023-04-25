Обвиняемая по делу о фейках попросилась в тюрьму, не имея денег на штраф

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемая в распространении фейков о российской армии юристка из Северска Марина Новикова попросила сразу назначить ей тюремный срок, так как денег на штраф у нее нет, передает Telegram-канал ТВ2. Она добавила, что понимает: оправдательного приговора не будет, потому что «не для того все затеяно было». По словам мужа Новиковой, обвинение запросило ей три года колонии.

Я прошу суд только об одном — о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье (700 тысяч рублей. — NEWS.ru) и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде, — заявила женщина в суде.

Ее судят за публикации в Telegram рассказов друзей из Энергодара.

Ранее сегодня суд вынес приговор первому арестованному за фейки о ВС России. Техника столичного управления МВД Семиэля Веделя (в деле проходит как Сергей Клоков) приговорили к семи годам лишения свободы. Мужчину также лишили специального звания «капитан внутренней службы» и запретили ему работать на госдолжности.

Фейки об армии он распространял по телефону. Защита обвиненного утверждала, что в деле есть стенограмма разговоров, но нет разрешения на прослушку. Адвокат Даниил Берман сообщил, что следствие представляет частные разговоры подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.