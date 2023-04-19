Полицейскому запросили девять лет колонии за разговоры об СВО по телефону Прокуратура потребовала девять лет колонии для капитана МВД Клокова за фейки об армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура потребовала девять лет колонии для капитана МВД Сергея Клокова (Веделя) за фейки об армии, которые он распространял в личном разговоре по телефону, передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сотрудника столичного главка арестовали 18 марта прошлого года, его защита утверждала, что в деле есть стенограмма телефонных разговоров, но нет разрешения на прослушку.

Прошло уже более 80 лет, а методы и риторика пропагандистов не меняются. Источником этой лжи, которую распространял Ведель, были украинские пропагандистские ресурсы, — заявил прокурор во время заседания суда.

Он попросил лишить подсудимого звания капитана и запретить тому на пять лет работать в госорганах.

Адвокат Даниил Берман сообщил, что следствие представляет частные разговоры подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.

Ранее сегодня Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — восемь с половиной лет колонии — за фейки о российской армии. Поводом для уголовного дела стал прямой эфир, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в украинском городе Буче.