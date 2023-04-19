«Моя совесть чиста»: Яшина оставили в колонии Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему мундепу Яшину в 8,5 лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 8,5 лет колонии за фейки о российской армии, передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Поводом для уголовного дела стал прямой эфир, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в украинском городе Буче.

Защита Яшина просила проверить статью 207.3 УК на соответствие Конституции РФ. Адвокат Мария Эйсмонт также указала на необходимость вызвать в суд генерала Игоря Конашенкова, так как именно его пресс-релизу не соответствовали слова Яшина.

Эйсмонт обратила внимание, что пресс-релизы Минобороны не имеют преюдициальной силы, на них нельзя опираться. Кроме того, утверждала она в ходе суда, за год министерство не объяснило, что же действительно произошло в Буче. Адвокат заявила, что сейчас нельзя установить, что именно исказил в своих заявлениях Яшин.

Сам Яшин назвал приговор поражающим воображение: «восемь с половиной лет колонии за 20-минутное выступление в интернете». Он заверил, что не собирается каяться.

Моя совесть чиста, поэтому я спокойно принимаю свою судьбу, — сказал политик.

Прокурор Сергей Белов в ответ объяснил, что Яшин обвинил конкретные подразделения ВС РФ. Представитель обвинения усомнился в авторитетности авторов иностранных расследований произошедшего и выразил недоверие Международному уголовному суду.

Ни одной крупной державой этот суд в принципе не признан, — заключил Белов

Яшин выступал в суде по видеосвязи, сразу после оглашения итога ему выключили звук.

Ранее в распространении фейков обвинили московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. По словам инсайдера, причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное Брюхановой на YouTube. В этом ролике она тоже обвиняла в событиях в Буче российскую армию.