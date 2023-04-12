Бывшего депутата Брюханову обвинили в распространении фейков

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Анастасия Брюханова

В отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам инсайдера, причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное Брюхановой на YouTube. В этом ролике она обвиняла в событиях в Буче российскую армию.

В настоящее время в отношении Брюхановой возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), — рассказал прессе источник.

Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

Брюханова была муниципальным депутатом в районе Щукино, а также выдвигалась в Госдуму, однако проиграла выборы.

Суд в Москве ранее приговорил муниципального депутата Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. 7 февраля его вернули в московское СИЗО-4 после этапирования в Ижевск.

Еще одного бывшего муниципального депутата из Москвы Алексея Горинова, приговоренного к семи годам лишения свободы по делу о фейках, в феврале поставили на профилактический учет как склонного к побегу.