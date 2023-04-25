Суд вынес приговор первому арестованному за фейки о ВС России Технику МВД Веделю назначили семь лет колонии по делу о фейках о ВС России

Перовский районный суд Москвы приговорил техника столичного управления МВД Семиэля Веделя (в деле проходит как Сергей Клоков) к семи годам лишения свободы за распространение фейков о ВС России, сообщила пресс-служба суда. Мужчину также лишили специального звания «капитан внутренней службы» и запретили ему работать на госдолжности.

24 апреля 2023 года в Перовском районном суде г. Москвы состоялось провозглашение приговора Веделю С.В. (Клокову С.В.), обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.03.2022 № 32-ФЗ), — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Ведель публично распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ. Мужчина стал первым арестованным по делу о фейках. До этого Ведель 20 лет служил в столичной полиции и занимал должности водителя, техника и другие.

Мера пресечения в виде заключения под стражу Веделя до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Ранее 17 апреля Мосгорсуд приговорил журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список иноагентов) к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ.