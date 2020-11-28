Часть российских пенсионеров получат в декабре двойные выплаты

https://static.news.ru/photo/fa2f0d62-3170-11eb-bea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Им переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.

График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца, — сообщает URA.RU.

Январская выплата этим пенсионерам придёт в период с 25 по 31 декабря. Те же, кому пенсия поступает после 9 числа, получат средства в ранее определённый срок.

Как писал NEWS.ru, опрос показал, какой размер пенсии в среднем считают достаточным представители различных профессий в России. Исследование показало, что на самые высокие доходы в старости рассчитывают те, кто работает в сфере финансов, строительства и IT. О желании получать пенсию свыше 100 тысяч рублей сообщили 22% финансистов, 20% представителей строительной сферы и 23% программистов.

В то же время сотрудники заведений общественного питания, медики, учителя и водители назвали комфортным размер ежемесячной пенсии в 40–50 тысяч рублей. А вот люди, работающие на производстве, считают достаточными пенсионные выплаты в 30–40 тысяч рублей в месяц.