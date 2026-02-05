Чахохбили из филе бедра — сочное грузинское блюдо, которое готовится проще простого

Ароматное, насыщенное и очень домашнее — это чахохбили покоряет с первой ложки. Нежная курочка, томатный соус, специи и зелень создают тот самый вкус, ради которого хочется готовить снова и снова. Рецепт не требует сложных шагов, а результат — как в хорошем ресторане.

Ингредиенты: филе бедра курицы — 1 кг, лук репчатый — 500 г, томатная паста — 70–100 г, растительное масло — для жарки, паприка копчёная — по вкусу, хмели-сунели — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, кумин (зира) — по вкусу, кинза — пучок, чеснок или чесночное масло — по вкусу.

Курицу нарезают крупными кусочками, добавляют паприку, соль, перец, хмели-сунели и чесночное масло, хорошо перемешивают и оставляют мариноваться на 15 минут. Духовку разогревают до 180 °C и запекают мясо 20–25 минут до мягкости. Лук нарезают перьями и обжаривают на растительном масле до золотистого цвета. Добавляют томатную пасту, перемешивают и тушат на слабом огне. Готовую курицу перекладывают к луку с соусом, всыпают специи по вкусу, добавляют мелко нарезанную кинзу, перемешивают и томят ещё около 5 минут. Подают горячим с лавашем, лепёшками или рисом — получается сочно, ароматно и невероятно вкусно.

Ранее мы делились рецептом с ресторанным вкусом за 20 минут. Сливочная паста с курицей и шампиньонами.