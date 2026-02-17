Вместо надоевшего гуляша: фрикасе из курочки с шампиньонами — всё жарим на сковороде и получается идеально

Нежная курочка, ароматные грибы и густой сливочный соус — это блюдо всегда выручает, когда нужно вкусно и сытно накормить семью. Готовится просто, без духовки, всё на одной сковороде. Фрикасе получается сочным, с бархатным соусом и насыщенным вкусом. Отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой.

Ингредиенты: филе куриной грудки — 1 кг, соль — 7 г + 10–15 г по вкусу, приправа для курицы — 2–3 г, лук — 200 г, шампиньоны — 350–400 г, молоко 3,2 % — 300 мл, сливки 22 % — 300 мл, кукурузный крахмал — 20 г + вода — 50 мл, чёрный перец — 1 г, итальянские травы — 4–5 г (по желанию), растительное масло — для жарки.

Куриную грудку нарезают небольшими кубиками, смешивают с солью, приправой и небольшим количеством масла. Обжаривают на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки и полной готовности, затем временно убирают в сторону. В той же сковороде обжаривают лук до мягкости, добавляют нарезанные шампиньоны и жарят до испарения влаги и лёгкой золотистости. Возвращают курицу, вливают молоко, перемешивают. Крахмал разводят в воде и тонкой струйкой вводят в соус, помешивая. Добавляют сливки, перец и травы, доводят до вкуса и тушат 5–10 минут до загустения. Сочное, ароматное и очень домашнее блюдо, которое всегда получается.

