Бывшего замглавы Минобрнауки поймали на мошенничестве ТАСС: бывшего замглавы Минобрнауки Переверзеву обвинили в мошенничестве

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Валентина Переверзева

Следователи обвинили бывшего замглавы Министерства образования и науки России Валентину Переверзеву в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, экс-чиновница подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Дело Переверзевой расследует Главное управление МВД России по Москве.

Бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Переверзевой Валентине Викторовне предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС, — сказал собеседник агентства.

Начиная с 25 апреля в отношении Переверзевой был проведен комплекс следственных действий: обыск, допрос, очные ставки с другими фигурантами и другое, уточнил он. Переверзева занимала должность первого заместителя министра образования и науки России с марта 2017 года, осенью 2018 года она покинула свой пост.

Ранее по тому же делу в Москве был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки. По этому же делу велось расследование в отношении экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка» Сергея Зуева и бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой.