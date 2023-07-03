Проректор РАНХиГС задержан по «делу Зуева» Проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Максим Назаров

В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки. По этому же делу велось расследование в отношении экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинки» Сергея Зуева и бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой.

В рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС сотрудников Минобрнауки предъявлено обвинение Максиму Назарову, бывшему и.о. ректора, — сообщил источник.

«Интерфакс» отмечает, что Тверской районный суд 29 июня в отношении Назарова избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Разбирательство ведется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По ней Назарову может грозить до 10 лет лишения свободы. Ему запрещено без разрешения следователя общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, в том числе с действующими и бывшими сотрудниками РАНХиГС, Минобрнауки России, за исключением защитников, следователей, сотрудников правоохранительных органов и суда, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом.

Назаров стал исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года.