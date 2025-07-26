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26 июля 2025 в 19:06

Быстрый ужин за 30 минут! Рулетики из индейки с пекинкой и грибами!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из индейки с шампиньонами и пекинской капустой — сочность в каждом кусочке! Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола — нежные мясные рулетики с ароматной грибной начинкой и хрустящей капустой. Идеальный вариант для тех, кто любит вкусно поесть без лишних калорий.

Начните с подготовки начинки: 200 г шампиньонов мелко нарежьте и обжарьте на 1 ст. л. масла до золотистости. Добавьте 150 г тонко нашинкованной пекинской капусты, потушите 3 минуты, посолите и поперчите по вкусу. Для сочности можно добавить 1 ст. л. сливок.

600 г филе индейки нарежьте пластами толщиной 1 см, отбейте через пищевую плёнку. На каждый ломтик выложите 1 ст. л. начинки, сверните рулетиком и закрепите зубочисткой. Обжарьте на разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки (3–4 минуты).

Переложите рулетики в форму, добавьте 50 мл воды или бульона и запекайте при 180 °C 15–20 минут. Подавайте горячими, полив соком из формы, с картофельным пюре или свежими овощами. Для красоты посыпьте рубленой зеленью.

Совет: для пикантности добавьте в начинку немного тёртого сыра или чеснока. Эти рулетики хороши и холодными — идеальный вариант для пикника или фуршета!

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ужины
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рулеты
грибы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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