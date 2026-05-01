01 мая 2026 в 17:30

Баклажаны в духовку, фарш на сковороду — и блюдо из турецкой кухни готово к ужину за 30 минут

Вкусный ужин из упаковки фарша и двух баклажанов — это ароматное турецкое блюдо, которое готовится просто, а получается как в ресторане. На него вы потратите около получаса.

Запеченные баклажаны, тушеные с фаршем, болгарским перцем, помидорами и специями, создают насыщенный пряный вкус с легкой дымкой. Блюдо сытное, сочное и идеально подходит для семейного ужина.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 400 г мясного фарша, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, зелень (петрушка, укроп).

Рецепт: баклажаны нарежьте брусочками, сбрызните маслом, посолите. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до мягкости. Лук и перец нарежьте кубиками, чеснок измельчите. На сковороде обжарьте лук, добавьте фарш, жарьте до румяности. Добавьте перец, чеснок, томатную пасту, нарезанные кубиками помидоры, соль, перец, паприку. Тушите 5–7 минут.

Соедините фарш с запеченными баклажанами, добавьте рубленую зелень, перемешайте. Прогрейте 2-3 минуты. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский салат с запеченными баклажанами и сметанным соусом.

Дарья Иванова
